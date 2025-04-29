Прогноз магнітних бур на сьогодні 29 квітня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у вівторок, 29 квітня, не очікується на Землі. На Сонці зафіксовано пʼять спалахів класу С, які не мають сильного впливу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 29 квітня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Сьогодні геомагнітне поле прогнозується від спокійного до нестабільного рівня.

Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 29 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 16

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур

Наслідки магнітних бур можуть проявлятися як головний біль, слабкість, порушення сну, підвищена тривожність, стрибання тиску або загальна втома. Ось як можна полегшити стан:

пити достатньо води;

відмовитися від алкоголю та кофеїну;

зменшити навантаження;

сон стабілізує нервову систему та підтримує тиск;

частіше бувати на свіжому повітрі;

їсти легку їжу.

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