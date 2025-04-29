Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

29 квітня 2025 12:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні 29 квітня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у вівторок, 29 квітня, не очікується на Землі. На Сонці зафіксовано пʼять спалахів класу С, які не мають сильного впливу.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 29 квітня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Сьогодні геомагнітне поле прогнозується від спокійного до нестабільного рівня. 

Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 29 квітня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 16
Магнітні бурі на Землі 29 квітня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур

Наслідки магнітних бур можуть проявлятися як головний біль, слабкість, порушення сну, підвищена тривожність, стрибання тиску або загальна втома. Ось як можна полегшити стан:

  • пити достатньо води;
  • відмовитися від алкоголю та кофеїну;
  • зменшити навантаження;
  • сон стабілізує нервову систему та підтримує тиск;
  • частіше бувати на свіжому повітрі;
  • їсти легку їжу.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали добірку найкращих фільмів про космос. Вони здатні захопити сюжетом з перших хвилин.

А на початку квітня SpaceX запустила місію Fram2. У мережі показали, як це було.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама