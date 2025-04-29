Прогноз магнітних бур на сьогодні 29 квітня — чого очікувати метеозалежним

На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у вівторок, 29 квітня, не очікується на Землі. На Сонці зафіксовано пʼять спалахів класу С, які не мають сильного впливу.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 29 квітня
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Сьогодні геомагнітне поле прогнозується від спокійного до нестабільного рівня.
Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 29 квітня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 16
Як побороти наслідки магнітних бур
Наслідки магнітних бур можуть проявлятися як головний біль, слабкість, порушення сну, підвищена тривожність, стрибання тиску або загальна втома. Ось як можна полегшити стан:
- пити достатньо води;
- відмовитися від алкоголю та кофеїну;
- зменшити навантаження;
- сон стабілізує нервову систему та підтримує тиск;
- частіше бувати на свіжому повітрі;
- їсти легку їжу.
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