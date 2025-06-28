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На Солнце зафиксированы вспышки — магнитные бури на сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 13:34
Магнитные бури 28 июня — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 28 июня Солнечная активность на 28 июня Как уберечься от магнитных бурь

Магнитных бурь на Земле в субботу, 28 июня, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 июня

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса B и две С. Они практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле сегодня ожидается от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой, но с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 28 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 28
Магнітні бурі 28 червня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уберечься от магнитных бурь

  • избегайте физического и эмоционального перенапряжения;
  • больше отдыхайте и высыпайтесь;
  • пейте достаточно воды;
  • откажитесь от алкоголя и кофеина;
  • уменьшите использование гаджетов;
  • чаще бывайте на свежем воздухе;
  • употребляйте легкую, сбалансированную пищу.

Напомним, с июля в Карпатах ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха повысится до +34 °C.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что с 29 июня в Украине прогнозируют больше солнечных дней.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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