Магнитные бури 28 июня — чего ожидать метеозависимым сегодня

На Солнце зафиксированы вспышки — магнитные бури на сегодня
Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 13:34
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 28 июня Солнечная активность на 28 июня Как уберечься от магнитных бурь
Магнитных бурь на Земле в субботу, 28 июня, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
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Магнитные бури 28 июня
В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса B и две С. Они практически не влияют на Землю.
Геомагнитное поле сегодня ожидается от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой, но с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 28 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 28
Как уберечься от магнитных бурь
- избегайте физического и эмоционального перенапряжения;
- больше отдыхайте и высыпайтесь;
- пейте достаточно воды;
- откажитесь от алкоголя и кофеина;
- уменьшите использование гаджетов;
- чаще бывайте на свежем воздухе;
- употребляйте легкую, сбалансированную пищу.
Напомним, с июля в Карпатах ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха повысится до +34 °C.
Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что с 29 июня в Украине прогнозируют больше солнечных дней.
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