Магнитные бури 28 июня — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь на Земле в субботу, 28 июня, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 июня

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса B и две С. Они практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле сегодня ожидается от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой, но с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 28 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 28

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уберечься от магнитных бурь

избегайте физического и эмоционального перенапряжения;

больше отдыхайте и высыпайтесь;

пейте достаточно воды;

откажитесь от алкоголя и кофеина;

уменьшите использование гаджетов;

чаще бывайте на свежем воздухе;

употребляйте легкую, сбалансированную пищу.

Напомним, с июля в Карпатах ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха повысится до +34 °C.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что с 29 июня в Украине прогнозируют больше солнечных дней.