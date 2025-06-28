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Головна Метео На Сонці зафіксовано спалахи — магнітні бурі на сьогодні

На Сонці зафіксовано спалахи — магнітні бурі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 13:34
Магнітні бурі 28 червня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 28 червня Сонячна активність на 28 червня Як вберегтися від магнітних бур

Магнітних бур на Землі у суботу, 28 червня, не очікується. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 червня

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу B та два С. Вони практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні очікується від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою, але з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 28 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 28
Магнітні бурі 28 червня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як вберегтися від магнітних бур

  • уникайте фізичного та емоційного перенапруження;
  • більше відпочивайте і висипайтеся;
  • пийте достатньо води;
  • відмовтеся від алкоголю та кофеїну;
  • зменште використання гаджетів;
  • частіше бувайте на свіжому повітрі;
  • вживайте легку, збалансовану їжу.

Нагадаємо, з липня у Карпатах очікується спекотна та суха погода. Температура повітря підвищиться до +34 °C.

Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що з 29 червня в Україні прогнозують більше сонячних днів.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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