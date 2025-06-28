Магнітні бурі 28 червня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

На Сонці зафіксовано спалахи — магнітні бурі на сьогодні
Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 13:34
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 28 червня Сонячна активність на 28 червня Як вберегтися від магнітних бур
Магнітних бур на Землі у суботу, 28 червня, не очікується. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
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Магнітні бурі 28 червня
Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу B та два С. Вони практично не впливають на Землю.
Геомагнітне поле сьогодні очікується від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою, але з ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 28 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 28
Як вберегтися від магнітних бур
- уникайте фізичного та емоційного перенапруження;
- більше відпочивайте і висипайтеся;
- пийте достатньо води;
- відмовтеся від алкоголю та кофеїну;
- зменште використання гаджетів;
- частіше бувайте на свіжому повітрі;
- вживайте легку, збалансовану їжу.
Нагадаємо, з липня у Карпатах очікується спекотна та суха погода. Температура повітря підвищиться до +34 °C.
Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що з 29 червня в Україні прогнозують більше сонячних днів.
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