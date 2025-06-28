Магнітні бурі 28 червня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур на Землі у суботу, 28 червня, не очікується. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 червня

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу B та два С. Вони практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні очікується від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою, але з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 28 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 28

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як вберегтися від магнітних бур

уникайте фізичного та емоційного перенапруження;

більше відпочивайте і висипайтеся;

пийте достатньо води;

відмовтеся від алкоголю та кофеїну;

зменште використання гаджетів;

частіше бувайте на свіжому повітрі;

вживайте легку, збалансовану їжу.

Нагадаємо, з липня у Карпатах очікується спекотна та суха погода. Температура повітря підвищиться до +34 °C.

Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що з 29 червня в Україні прогнозують більше сонячних днів.