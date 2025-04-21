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На Солнце заметили пятна — прогноз магнитных бурь на сегодня

21 апреля 2025 12:28
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 21 апреля — прогноз для метеозависимых
Вспышка на солнце. Иллюстративное фото: NASA
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 21 апреля, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться в целом стабильной. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 апреля

В течение последних суток солнечная активность удерживалась на умеренном уровне. Было зафиксировано две вспышки класса С, которые практически не влияют на магнитное поле Земли.

В течение дня вероятность более мощных вспышек — класса М — сохраняется, однако в целом активность Солнца оценивается как низкая.

Согласно прогнозу, геомагнитное поле в понедельник будет колебаться от спокойного до незначительно активного уровня.

Солнечная активность на 21 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

  • Количество солнечных пятен — 44

Магнітні бурі прогноз 21 квітня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому мониторинг солнечной активности является важным инструментом для предупреждения возможных осложнений со здоровьем в дни повышенной геомагнитной нестабильности.

Чтобы легче перенести дни с магнитной нестабильностью, врачи рекомендуют:

  • спать не менее 7-8 часов в сутки;
  • есть регулярно и сбалансировано;
  • избегать чрезмерной физической нагрузки и стрессов;
  • придерживаться стабильного режима дня;
  • чаще бывать на свежем воздухе и находить время для приятных эмоций;
  • ограничить употребление кофе и алкоголя;
  • не перегружать себя делами и позволить себе больше отдыха.

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