Магнитные бури 21 апреля — прогноз для метеозависимых

На Солнце заметили пятна — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 21 апреля, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться в целом стабильной. Существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 апреля
В течение последних суток солнечная активность удерживалась на умеренном уровне. Было зафиксировано две вспышки класса С, которые практически не влияют на магнитное поле Земли.
В течение дня вероятность более мощных вспышек — класса М — сохраняется, однако в целом активность Солнца оценивается как низкая.
Согласно прогнозу, геомагнитное поле в понедельник будет колебаться от спокойного до незначительно активного уровня.
Солнечная активность на 21 апреля
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Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
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Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
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Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
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Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
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Количество солнечных пятен — 44
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому мониторинг солнечной активности является важным инструментом для предупреждения возможных осложнений со здоровьем в дни повышенной геомагнитной нестабильности.
Чтобы легче перенести дни с магнитной нестабильностью, врачи рекомендуют:
- спать не менее 7-8 часов в сутки;
- есть регулярно и сбалансировано;
- избегать чрезмерной физической нагрузки и стрессов;
- придерживаться стабильного режима дня;
- чаще бывать на свежем воздухе и находить время для приятных эмоций;
- ограничить употребление кофе и алкоголя;
- не перегружать себя делами и позволить себе больше отдыха.
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