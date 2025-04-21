Магнітні бурі 21 квітня — прогноз для метеозалежних

Спалах на сонці. Ілюстративне фото: NASA

У понеділок, 21 квітня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься загалом стабільною. Суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 квітня

Протягом останньої доби сонячна активність утримувалася на помірному рівні. Було зафіксовано два спалахи класу С, які практично не впливають на магнітне поле Землі.

Протягом дня ймовірність більш потужних спалахів — класу М — зберігається, однак загалом активність Сонця оцінюється як низька.

Згідно з прогнозом, геомагнітне поле у понеділок коливатиметься від спокійного до незначно активного рівня.

Сонячна активність на 21 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 44

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо в осіб із серцево-судинними захворюваннями. Саме тому моніторинг сонячної активності є важливим інструментом для попередження можливих ускладнень зі здоров’ям у дні підвищеної геомагнітної нестабільності.

Щоб легше перенести дні з магнітною нестабільністю, лікарі рекомендують:

спати щонайменше 7–8 годин на добу;

їсти регулярно та збалансовано;

уникати надмірного фізичного навантаження та стресів;

дотримуватися стабільного режиму дня;

частіше бувати на свіжому повітрі та знаходити час для приємних емоцій;

обмежити вживання кави та алкоголю;

не перевантажувати себе справами та дозволити собі більше відпочинку.

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