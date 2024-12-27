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На Солнце обнаружили немало вспышек — прогноз магнитных бурь

27 декабря 2024 11:38
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 27 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня
Плохое самочувствие. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В пятницу, 27 декабря, магнитные бури на Земле не прогнозируются. Солнечная активность остается на умеренном уровне, однако последние 24 часа были насыщены вспышками на Солнце.

Воздействие солнечной активности на Землю

Были зафиксированы четыре вспышки класса С и четыре вспышки класса М, среди которых самый мощный достиг уровня М7,3.

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Вспышки класса М относятся к средним по силе, но вспышка М7,3 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и вероятность солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле остается стабильным и не превышает активный уровень. Прогнозируется, что солнечная активность 27 декабря будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса X.

Магнитные бури 27 декабря
Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность 27 декабря

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 108

Что рекомендуется делать во время магнитных бурь

  • Избегайте чрезмерной физической активности. Интенсивные тренировки или тяжелая физическая работа могут вызвать излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  • Не перегружайте организм кофеином и алкоголем. Эти напитки усиливают нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы.
  • Избегайте стрессовых ситуаций. Эмоциональные нагрузки могут усугубить самочувствие во время магнитных бурь.
  • Не пренебрегайте здоровым сном. При солнечной активности качественный отдых важен для сохранения энергии.
  • Отложите авиаперелеты и длительные поездки, особенно это важно сделать людям с хроническими заболеваниями из-за влияния геомагнитных изменений на организм.
  • Не забывайте о контроле АД и самочувствии. Людям с гипертонией и сердечными болезнями следует принимать назначенные врачом препараты.

Напомним, специалисты составили календарь магнитных бурь на январь и назвали дни, которые будут опасны для метеозависимых.

Сегодня же, 27 декабря, синоптики прогнозируют дожди и снег в нескольких регионах. Понятно, где резко испортится погода.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы

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