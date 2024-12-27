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На Сонці виявили чимало спалахів — прогноз магнітних бур

27 грудня 2024 11:38
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 27 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Погане самопочуття. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У п’ятницю, 27 грудня, магнітних бур на Землі не прогнозується. Сонячна активність залишається на помірному рівні, проте останні 24 години були насичені спалахами на Сонці. 

Вплив сонячної активності на Землю

Було зафіксовано чотири спалахи класу С і чотири спалахи класу М, серед яких найпотужніший досяг рівня М7,3.

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Спалахи класу М належать до середніх за силою, але спалах М7,3 може викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле залишається стабільним і не перевищує активного рівня. Прогнозується, що сонячна активність 27 грудня буде помірною, з невеликою ймовірністю спалахів класу X.

Магнітні бурі 27 грудня
Погане самопочуття у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність 27 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
  • Sмовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям — 108

Що рекомендується робити під час магнітних бур

  • Уникайте надмірної фізичної активності. Інтенсивні тренування або важка фізична робота можуть викликати зайве навантаження на серцево-судинну систему.
  • Не перевантажуйте організм кофеїном і алкоголем. Ці напої посилюють навантаження на нервову та серцево-судинну системи.
  • Уникайте стресових ситуацій. Емоційні навантаження можуть погіршити самопочуття під час магнітних бур.
  • Не нехтуйте здоровим сном. Під час сонячної активності якісний відпочинок важливий для збереження енергії.
  • Відкладіть авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо це важливо зробити людям із хронічними захворюваннями, через вплив геомагнітних змін на організм.
  • Не забувайте про контроль артеріального тиску та самопочуття. Людям із гіпертонією та серцевими хворобами слід вчасно приймати призначені лікарем препарати.

Нагадаємо, фахівці склали календар магнітних бур на січень та назвали дні, які будуть небезпечними для метеозалежних.

А сьогодні, 27 грудня, синоптики прогнозують дощі та сніг у кількох регіонах. Відомо, де різко зіпсується погода. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози

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