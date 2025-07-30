Прогноз магнитных бурь на 30 июля - на Солнце произошла одна вспышка

Мужчина страдает от головной боли. Фото: Freepik

В среду, 30 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, но магнитосфера будет в неспокойном состоянии. За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такая вспышка практически не влияет на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 30 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 34.

Девушка страдает от головной боли. Фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для избежания или уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье человека следует придерживаться следующих советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала сильные дожди и грозу в некоторых областях завтра.

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