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Главная Метео На Солнце произошла одна вспышка — как повлияет на магнитные бури

На Солнце произошла одна вспышка — как повлияет на магнитные бури

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Дата публикации 30 июля 2025 13:35
Прогноз магнитных бурь на 30 июля - на Солнце произошла одна вспышка
Мужчина страдает от головной боли. Фото: Freepik

В среду, 30 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, но магнитосфера будет в неспокойном состоянии. За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 30 июля

В течение последних 24 часов на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такая вспышка практически не влияет на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 30 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 34.
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Девушка страдает от головной боли. Фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для избежания или уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье человека следует придерживаться следующих советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала сильные дожди и грозу в некоторых областях завтра.

А в Укргидрометцентре предупредили о жаре до +38 °С.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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