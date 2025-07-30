Прогноз магнитных бурь на 30 июля - на Солнце произошла одна вспышка

На Солнце произошла одна вспышка — как повлияет на магнитные бури
В среду, 30 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, но магнитосфера будет в неспокойном состоянии. За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 30 июля
В течение последних 24 часов на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такая вспышка практически не влияет на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 30 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 34.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для избежания или уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье человека следует придерживаться следующих советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала сильные дожди и грозу в некоторых областях завтра.
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