Погода в Україні 30 липня — прогноз від Діденко та Укргідрометцентру

Літо в місті. Фото: Новини.LIVE

У середу, 30 липня, мешканцям деяких регіонів України варто знову не забути парасольку — синоптики прогнозують дощі та грози. Натомість в інших областях очікується спека.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

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Погода на 30 липня від Наталки Діденко

Атмосферні фронти спричинять дощі з грозами на півночі України, за винятком Сумської області, а також у центральних регіонах країни. У західних областях опади будуть переважно локального характеру та матимуть менш інтенсивний характер.

У південній частині України вночі також місцями очікуються грозові дощі, зокрема в Одеській та Миколаївській областях.

За словами Діденко, у східних регіонах знову встановиться суха та спекотна погода. Там, а також у південно-східних областях і в Дніпропетровській області, температура повітря підвищиться до +30…+35 °С. На решті території України очікується зниження температури до +21…+26 °С.

У Києві також прогнозується зниження температури до +21…+26 °С. Крім того, у столиці очікується дощ, місцями можливі грози.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода на 30 липня від Укргідрометцентру

У середу, 30 липня, погоду в Україні формуватиме активний атмосферний фронт у поєднанні з полем зниженого тиску. Внаслідок цього в більшості регіонів очікуються дощі різної інтенсивності. Найбільше опадів прогнозується у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Фронт також сприятиме розділенню повітряних мас. До західних, північних та частково центральних областей — зокрема, Житомирської, Київської, Чернігівської, Вінницької та Черкаської — почне надходити свіже повітря. Водночас на сході та південному сході країни утримається надзвичайна спека.

Очікується північно-західний вітер на Правобережжі та південно-східний на Лівобережжі зі швидкістю 7-12 м/с. У центральних регіонах місцями можливі шквали до 15-20 м/с і град.

Температура повітря вночі у західних, північних та деяких центральних регіонах становитиме +14…+19 °С, вдень — +20…+25 °С. У решті областей нічна температура коливатиметься в межах +18…+23 °С, а денна — +26…+31 °С. Найспекотніше буде на сході та південному сході, де повітря прогріється до +35…+38 °С.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC



Нагадаємо, мешканців Київщини синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

А також синоптики попередили жителів Одеси та області про зміну погоди.