Погода в Украине 30 июля — прогноз от Диденко и Укргидрометцентра

Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

В среду, 30 июля, жителям некоторых регионов Украины стоит снова не забыть зонтик — синоптики прогнозируют дожди и грозы. Зато в других областях ожидается жара.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода на 30 июля от Наталки Диденко

Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами на севере Украины, за исключением Сумской области, а также в центральных регионах страны. В западных областях осадки будут преимущественно локального характера и будут иметь менее интенсивный характер.

В южной части Украины ночью также местами ожидаются грозовые дожди, в частности в Одесской и Николаевской областях.

По словам Диденко, в восточных регионах снова установится сухая и жаркая погода. Там, а также в юго-восточных областях и в Днепропетровской области, температура воздуха повысится до +30...+35 °С. На остальной территории Украины ожидается снижение температуры до +21...+26 °С.

В Киеве также прогнозируется снижение температуры до +21...+26 °С. Кроме того, в столице ожидается дождь, местами возможны грозы.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода на 30 июля от Укргидрометцентра

В среду, 30 июля, погоду в Украине будет формировать активный атмосферный фронт в сочетании с полем пониженного давления. В связи с этим в большинстве регионов ожидаются дожди разной интенсивности. Больше всего осадков прогнозируется в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Фронт также будет способствовать разделению воздушных масс. В западные, северные и частично центральные области — в частности Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую и Черкасскую — начнет поступать свежий воздух. В то же время на востоке и юго-востоке страны сохранится чрезвычайная жара.

Ожидается северо-западный ветер на Правобережье и юго-восточный на Левобережье со скоростью 7-12 м/с. В центральных регионах местами возможны шквалы до 15-20 м/с и град.

Температура воздуха ночью в западных, северных и некоторых центральных регионах составит +14...+19 °С, днем - +20...+25 °С. В остальных областях ночная температура будет колебаться в пределах +18...+23 °С, а дневная - +26...+31 °С. Жарче всего будет на востоке и юго-востоке, где воздух прогреется до +35...+38 °С.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC



Напомним, жителей Киевщины синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за погодных условий.

А также синоптики предупредили жителей Одессы и области об изменении погоды.