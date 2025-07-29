Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Діденко попередила про похолодання та грозові дощі завтра

Діденко попередила про похолодання та грозові дощі завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 13:05
Прогноз погоди в Україні на завтра 30 липня від Наталки Діденко
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 30 липня, очікується зі зниженням температура повітря у деяких областях. Крім того, очікуються грозові дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 30 липня

Атмосферні фронти зумовлять дощі з грозами на півночі країни, окрім Сумщини, а також в центральних областях. У західній частині можливі лише локальні опади.

Погода в Україні 30 липня
Прогноз погоди в Україні на 30 липня. Фото: Meteopost

На півдні грозові дощі будуть найближчої ночі місцями в Одеській та Миколаївській областях.

Діденко зазначила, що на сході знову прогнозується суха та спекотна погода. Там, а також на південному сході та Дніпропетровщині температура повітря підвищиться до +30...+35 °С. 

На решті території України після атмосферних фронтів очікується +21...+26 °С.

Синоптик наголосила, що через контрасти температури та атмосферного тиску північно-західний вітер буде рвучким.

Погода у Києві 30 липня

У столиці температура повітря знизиться до +21...+26 °С. Крім того, очікується дощ з грозою.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень. Вони повідомили, де буде найпрохолодніше.

А 22 липня негода накрила Київ. Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.

погода похолодання Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації