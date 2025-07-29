Прогноз погоди в Україні на завтра 30 липня від Наталки Діденко

Діденко попередила про похолодання та грозові дощі завтра
Погода в Україні завтра, 30 липня, очікується зі зниженням температура повітря у деяких областях. Крім того, очікуються грозові дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 30 липня
Атмосферні фронти зумовлять дощі з грозами на півночі країни, окрім Сумщини, а також в центральних областях. У західній частині можливі лише локальні опади.
На півдні грозові дощі будуть найближчої ночі місцями в Одеській та Миколаївській областях.
Діденко зазначила, що на сході знову прогнозується суха та спекотна погода. Там, а також на південному сході та Дніпропетровщині температура повітря підвищиться до +30...+35 °С.
На решті території України після атмосферних фронтів очікується +21...+26 °С.
Синоптик наголосила, що через контрасти температури та атмосферного тиску північно-західний вітер буде рвучким.
Погода у Києві 30 липня
У столиці температура повітря знизиться до +21...+26 °С. Крім того, очікується дощ з грозою.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень. Вони повідомили, де буде найпрохолодніше.
А 22 липня негода накрила Київ. Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.
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