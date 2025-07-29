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Диденко предупредила о похолодании и грозовых дождях завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 13:05
Прогноз погоды в Украине на завтра 30 июля от Натальи Диденко
Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 30 июля, ожидается со снижением температура воздуха в некоторых областях. Кроме того, ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 30 июля

Атмосферные фронты обусловят дожди с грозами на севере страны, кроме Сумщины, а также в центральных областях. В западной части возможны лишь локальные осадки.

Погода в Україні 30 липня
Прогноз погоды в Украине на 30 июля. Фото: Meteopost

На юге грозовые дожди будут ближайшей ночью местами в Одесской и Николаевской областях.

Диденко отметила, что на востоке снова прогнозируется сухая и жаркая погода. Там, а также на юго-востоке и Днепропетровщине температура воздуха повысится до +30...+35 °С.

На остальной территории Украины после атмосферных фронтов ожидается +21...+26 °С.

Синоптик отметила, что из-за контрастов температуры и атмосферного давления северо-западный ветер будет порывистым.

Погода в Киеве 30 июля

В столице температура воздуха снизится до +21...+26 °С. Кроме того, ожидается дождь с грозой.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю. Они сообщили, где будет прохладнее всего.

А 22 июля непогода накрыла Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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