Прогноз погоды в Украине на завтра 30 июля от Натальи Диденко

Диденко предупредила о похолодании и грозовых дождях завтра
Погода в Украине завтра, 30 июля, ожидается со снижением температура воздуха в некоторых областях. Кроме того, ожидаются грозовые дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 30 июля
Атмосферные фронты обусловят дожди с грозами на севере страны, кроме Сумщины, а также в центральных областях. В западной части возможны лишь локальные осадки.
На юге грозовые дожди будут ближайшей ночью местами в Одесской и Николаевской областях.
Диденко отметила, что на востоке снова прогнозируется сухая и жаркая погода. Там, а также на юго-востоке и Днепропетровщине температура воздуха повысится до +30...+35 °С.
На остальной территории Украины после атмосферных фронтов ожидается +21...+26 °С.
Синоптик отметила, что из-за контрастов температуры и атмосферного давления северо-западный ветер будет порывистым.
Погода в Киеве 30 июля
В столице температура воздуха снизится до +21...+26 °С. Кроме того, ожидается дождь с грозой.
Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю. Они сообщили, где будет прохладнее всего.
А 22 июля непогода накрыла Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий.
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