Прогноз магнітних бур на 30 липня — на Сонці стався один спалах

На Сонці відбувся один спалах — як це вплине на магнітні бурі
У середу, 30 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, але магнітосфера буде у неспокійному стані. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 30 липня
Протягом останніх 24 годин на Сонці стався один спалах класу С. Такий спалах практично не впливає на Землю.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 30 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 34.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для уникнення або зменшення впливу магнітних бур на здоров'я людини варто дотримуватися наступних порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
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