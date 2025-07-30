Прогноз магнітних бур на 30 липня — на Сонці стався один спалах

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Freepik

У середу, 30 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, але магнітосфера буде у неспокійному стані. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 30 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці стався один спалах класу С. Такий спалах практично не впливає на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 30 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 34.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для уникнення або зменшення впливу магнітних бур на здоров'я людини варто дотримуватися наступних порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

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