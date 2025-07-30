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Головна Метео На Сонці відбувся один спалах — як це вплине на магнітні бурі

На Сонці відбувся один спалах — як це вплине на магнітні бурі

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Дата публікації: 30 липня 2025 13:35
Прогноз магнітних бур на 30 липня — на Сонці стався один спалах
Чоловік страждає від головного болю. Фото: Freepik

У середу, 30 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, але магнітосфера буде у неспокійному стані. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 30 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці стався один спалах класу С. Такий спалах практично не впливає на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 30 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 34.
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Дівчина страждає від головного болю. Фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для уникнення або зменшення впливу магнітних бур на здоров'я людини варто дотримуватися наступних порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала сильні дощі та грозу в деяких областях завтра.

А в Укргідрометцентрі попередили про спеку до +38  °С.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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