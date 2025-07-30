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Головна Метео Які області накриє злива й грози — прогноз Діденко на завтра

Які області накриє злива й грози — прогноз Діденко на завтра

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Дата публікації: 30 липня 2025 13:12
Погода в Україні 31 липня — очікується послаблення дощів
Люди на вулиці під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у четвер, 31 липня, очікується погода без опадів. Водночас температура повітря протягом дня становитиме в межах +20...+33 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 31 липня

В Україні завтра майже у всіх областях не очікується опадів, але хвіст атмосферного фронту зумовить локальні грозові дощі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Натомість південь, схід України та Дніпропетровщина й надалі потерпатимуть від пересушеного повітря.

Де буде найспекотніше в Україні 31 липня
Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря протягом дня знизиться на кілька градусів: в більшості областей буде +23...+26 °C, на півночі місцями +20...+23 °C, у південній частині +28...+32 °C, на сході — +30...+33 °C.

Прогноз погоди у Києві на 31 липня

У Києві завтра буде без опадів, північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22...+24 °C.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики попередили українців про спеку до +38 °С в деяких областях завтра.

А на Київщині сьогодні оголосили перший рівень небезпечності через погодні умови.

літо Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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