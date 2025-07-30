Погода в Україні 31 липня — очікується послаблення дощів

Які області накриє злива й грози — прогноз Діденко на завтра
В Україні у четвер, 31 липня, очікується погода без опадів. Водночас температура повітря протягом дня становитиме в межах +20...+33 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 31 липня
В Україні завтра майже у всіх областях не очікується опадів, але хвіст атмосферного фронту зумовить локальні грозові дощі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.
Натомість південь, схід України та Дніпропетровщина й надалі потерпатимуть від пересушеного повітря.
Температура повітря протягом дня знизиться на кілька градусів: в більшості областей буде +23...+26 °C, на півночі місцями +20...+23 °C, у південній частині +28...+32 °C, на сході — +30...+33 °C.
Прогноз погоди у Києві на 31 липня
У Києві завтра буде без опадів, північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22...+24 °C.
Нагадаємо, синоптики попередили українців про спеку до +38 °С в деяких областях завтра.
А на Київщині сьогодні оголосили перший рівень небезпечності через погодні умови.
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