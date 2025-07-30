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Главная Метео Какие области накроет ливень и грозы — прогноз Диденко на завтра

Какие области накроет ливень и грозы — прогноз Диденко на завтра

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Дата публикации 30 июля 2025 13:12
Погода в Украине 31 июля — ожидается ослабление дождей
Люди на улице во время ливня во время ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в четверг, 31 июля, ожидается погода без осадков. В то же время температура воздуха в течение дня составит в пределах +20...+33 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 31 июля

В Украине завтра почти во всех областях не ожидается осадков, но хвост атмосферного фронта обусловит локальные грозовые дожди на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Зато юг, восток Украины и Днепропетровщина и в дальнейшем будут страдать от пересушенного воздуха.

Де буде найспекотніше в Україні 31 липня
Температурная карта. Фото: Наталка Диденко

Температура воздуха в течение дня снизится на несколько градусов: в большинстве областей будет +23...+26 °C, на севере местами +20...+23 °C, в южной части +28...+32 °C, на востоке — +30...+33 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 31 июля

В Киеве завтра будет без осадков, северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22...+24 °C.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, синоптики предупредили украинцев о жаре до +38 °С в некоторых областях завтра.

А на Киевщине сегодня объявили первый уровень опасности из-за погодных условий.

лето Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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