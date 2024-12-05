Прогноз магнитных бурь на сегодня 5 декабря

На Солнце произошли вспышки — стоит ли волноваться метеозависимым
В четверг, 5 декабря, солнечная активность будет оставаться на низком уровне. Геомагнитное поле должно быть спокойным, но вероятность небольших вспышек класса M все же остается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 декабря
В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За этот период на Солнце произошло шесть вспышек класса С, не оказывающих значительного влияния на Землю. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность будет низкой, но с возможностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 5 декабря
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 37.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
- найдите время для отдыха и восстановления;
- проведите время на свежем воздухе;
- следите за здоровым режимом сна;
- минимизируйте стрессовые ситуации.
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