Прогноз магнитных бурь на сегодня 5 декабря

Женщина у которой болит голова. Иллюстративное фото: Freepick

В четверг, 5 декабря, солнечная активность будет оставаться на низком уровне. Геомагнитное поле должно быть спокойным, но вероятность небольших вспышек класса M все же остается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 5 декабря

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За этот период на Солнце произошло шесть вспышек класса С, не оказывающих значительного влияния на Землю. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность будет низкой, но с возможностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 5 декабря

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 37.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Рixabay.com

Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Мы рассказывали о том, что полярная звезда уже стала метафорой для обозначения надежно направляющих людей. Однако, что это такое и почему не существует звезды Южного полюса.

Ранее мы писали о том, что подъем по лестнице вместо лифта может вдвое снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Вместе с тем, у мужчин этот эффект не столь заметен.