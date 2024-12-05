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На Солнце произошли вспышки — стоит ли волноваться метеозависимым

5 декабря 2024 12:53
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 5 декабря
Женщина у которой болит голова. Иллюстративное фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В четверг, 5 декабря, солнечная активность будет оставаться на низком уровне. Геомагнитное поле должно быть спокойным, но вероятность небольших вспышек класса M все же остается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За этот период на Солнце произошло шесть вспышек класса С, не оказывающих значительного влияния на Землю. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность будет низкой, но с возможностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 5 декабря

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 37.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури на 5 декабря
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Рixabay.com

Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:

  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
  • найдите время для отдыха и восстановления;
  • проведите время на свежем воздухе;
  • следите за здоровым режимом сна;
  • минимизируйте стрессовые ситуации.

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космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы

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