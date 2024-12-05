Прогноз магнітних бур на сьогодні, 5 грудня

Жінка, в якої болить голова. Ілюстративне фото: Freepick

У четвер, 5 грудня, сонячна активність залишатиметься на низькому рівні. Геомагнітне поле має бути спокійним, але імовірність невеликих спалахів класу M все ж залишається.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 грудня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За цей період на Сонці відбулося шість спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю. Очікується, що в четвер геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність буде низькою, але з можливістю спалахів класу M.

Сонячна активність на 5 грудня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 37.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: Рixabay.com

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

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