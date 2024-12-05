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На Сонці відбулися спалахи — чи варто хвилюватися метеозалежним

5 грудня 2024 12:53
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 5 грудня
Жінка, в якої болить голова. Ілюстративне фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 5 грудня, сонячна активність залишатиметься на низькому рівні. Геомагнітне поле має бути спокійним, але імовірність невеликих спалахів класу M все ж залишається.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За цей період на Сонці відбулося шість спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю. Очікується, що в четвер геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність буде низькою, але з можливістю спалахів класу M.

Сонячна активність на 5 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 37.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі на 5 грудня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: Рixabay.com

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
  • обмежте фізичне та емоційне навантаження;
  • знайдіть час для відпочинку та відновлення;
  • проведіть час на свіжому повітрі;
  • слідкуйте за здоровим режимом сну;
  • мінімізуйте стресові ситуації.

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космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози

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