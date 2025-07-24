Магнитные бури сегодня — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В четверг, 24 июля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 24 июля

В четверг, 24 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 24 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 22.

Парень держится за голову из-за плохого самочувствия. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, чего ожидать от магнитных бурь в течение июля 2025 года.

Также мы систематизировали лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни.