Магнитные бури сегодня — чего ожидать

На Солнце произошла череда вспышек — прогноз магнитных бурь
В четверг, 24 июля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 24 июля
В четверг, 24 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 24 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 22.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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