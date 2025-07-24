Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У четвер, 24 липня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося 7 спалахи класу С.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 24 липня

У четвер, 24 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 24 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 22

Хлопець тримається за голову через погане самопочуття. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, чого очікувати від магнітних бур протягом липня 2025 року.

Також ми систематизували місячний календар на липень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні.