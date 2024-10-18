Магнитные бури на 18 октября — к чему готовиться метеозависимым

Женщина страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в пятницу, 18 октября, магнитные бури не ожидаются. Однако на Солнце произошло 11 вспышек, которые могут вызвать солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М2.4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2.4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 18 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 55

Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Какие симптомы возникают при магнитной буре

Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы во время магнитных бурь или нестабильного геомагнитного поля чаще всего жалуются на апатию, ухудшение самочувствия, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в суставах и обострение болезней.

Как уберечься от магнитных бурь

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, по данным синоптиков 18 октября в Украине будет переменная облачность. Почти во всех регионах будут заморозки, а в некоторых еще туман и сильный ветер.

В то же время синоптик Наталья Диденко назвала точную дату, когда в Украине вернется тепло. По ее словам, это случится уже через несколько дней.