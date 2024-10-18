Магнитные бури на 18 октября — к чему готовиться метеозависимым

На Солнце случилось 11 мощных вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в пятницу, 18 октября, магнитные бури не ожидаются. Однако на Солнце произошло 11 вспышек, которые могут вызвать солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 октября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М2.4.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2.4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 18 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 55
Какие симптомы возникают при магнитной буре
Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы во время магнитных бурь или нестабильного геомагнитного поля чаще всего жалуются на апатию, ухудшение самочувствия, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в суставах и обострение болезней.
Как уберечься от магнитных бурь
Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:
- избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать распорядок дня;
- больше гулять и получать положительные эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, по данным синоптиков 18 октября в Украине будет переменная облачность. Почти во всех регионах будут заморозки, а в некоторых еще туман и сильный ветер.
В то же время синоптик Наталья Диденко назвала точную дату, когда в Украине вернется тепло. По ее словам, это случится уже через несколько дней.
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