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На Сонці трапилося 11 потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

18 жовтня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі на 18 жовтня — до чого готуватися метеозалежним
Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у п'ятницю, 18 жовтня, магнітних бур не очікується. Однак на Сонці відбулося 11 спалахів, які можуть спричинити сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М2.4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2.4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 18 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 55
магнітні бурі 18 жовтня
Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik

Які симптоми виникають при магнітній бурі

Метеозалежні люди й ті, хто страждає на хронічні хвороби серцево-судинної системи під час магнітних бур чи нестабільного геомагнітного поля найчастіше скаржаться на апатію, погіршене самопочуття, тривожність та дратівливість, погіршення сну, перепади настрою та тиску, головний біль, ломоту у суглобах та загострення хвороб. 

Як вберегтися від магнітних бур

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
  • регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, за даними синоптиків 18 жовтня в Україні буде мінлива хмарність. Майже у всіх регіонах будуть заморозки, а деяких ще й туман та сильний вітер.  

Водночас синоптик Наталка Діденко назвала точну дату, коли в Україні повернеться тепло. За її словами, це трапиться вже за кілька днів. 

космос Сонце магнітні бурі самопочуття головний біль

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