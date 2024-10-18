Магнітні бурі на 18 жовтня — до чого готуватися метеозалежним

На Сонці трапилося 11 потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у п'ятницю, 18 жовтня, магнітних бур не очікується. Однак на Сонці відбулося 11 спалахів, які можуть спричинити сонячний радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 жовтня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М2.4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2.4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 18 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 55
Які симптоми виникають при магнітній бурі
Метеозалежні люди й ті, хто страждає на хронічні хвороби серцево-судинної системи під час магнітних бур чи нестабільного геомагнітного поля найчастіше скаржаться на апатію, погіршене самопочуття, тривожність та дратівливість, погіршення сну, перепади настрою та тиску, головний біль, ломоту у суглобах та загострення хвороб.
Як вберегтися від магнітних бур
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися розпорядку дня;
- більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
- регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, за даними синоптиків 18 жовтня в Україні буде мінлива хмарність. Майже у всіх регіонах будуть заморозки, а деяких ще й туман та сильний вітер.
Водночас синоптик Наталка Діденко назвала точну дату, коли в Україні повернеться тепло. За її словами, це трапиться вже за кілька днів.
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