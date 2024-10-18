Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 18 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 18 жовтня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. У східних і Дніпропетровській областях, Криму та Приазов'ї невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в четвер, 17 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Північно-східний, а в західних областях південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі в західних, північних і центральних, крім Дніпропетровської, областях у повітрі будуть сильні заморозки 0...-3 °С. На решті території +3...+8 °С. В Одеській і Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Удень буде +7...+12 °С, а на Закарпатті — до +15 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до 0...-3 °С, а вдень потеплішає до +7...+12 °С. У столиці вночі в повітрі будуть заморозки 0...-2 °С, а вдень близько +8...+10 °С.

Синоптики попереджають, що вночі в період із 18 по 20 жовтня в Києві заморозки в повітрі становитимуть 0...-2 °С (I рівень небезпечності — жовтий), а в Київській області — 0...-3 °С (II рівень небезпечності — помаранчевий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі 18 жовтня в західних, північних та центральних, крім Дніпропетровської, областях у повітрі сильні заморозки 0...-3 °С (II рівень небезпечності — помаранчевий). В Одеській та Миколаївській областях заморозки на поверхні грунту 0...-3 °С (I рівень небезпечності — жовтий).

Уночі 19 та 20 жовтня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях у повітря сильні заморозки 0...-5 °С (II рівень небезпечності — помаранчевий). У Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях заморозки 0...-3 °С на поверхні ґрунту 19 жовтня (І рівень небезпечності — жовтий), а 20 жовтня ще й у повітрі (ІІ рівень небезпечності — помаранчевий). На решті території 20 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С (І рівень

небезпечності — жовтий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 17 жовтня, антициклон своєю потужністю, стаціонуванням та ясною погодою зумовить заморозки практично повсюди в Україні. Від температур нижчих за нуль утримаються хіба що східні та південно-східні області.

Протягом дня найхолодніша погода очікується у східній частині, +7...+9 °С, у більшості областей буде +8...+11 °С, на півдні та заході +10...+13 °С, а на Закарпатті до +16 °С.

Дощі можливі у східних областях, у Дніпрі з районами і місцями в Запоріжжі. Більша ж частина України належатиме сухій антициклонічній погоді.

У Києві в п'ятницю очікується суха холодна погода. Уночі +1...+3 °С, на околицях заморозки, удень +9 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 18 жовтня, в Одеській області будуть явища I (жовтого) рівня небезпечності. Очікуються сильний вітер, шторм на морі та заморозки до на поверхні ґрунту.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в більшості областей України 18 жовтня можливі заморозки. Щоправда, вже з 21 жовтня знову потеплішає.