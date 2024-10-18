Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Заморозки почти по всей Украине — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня arrow

Заморозки почти по всей Украине — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

18 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 18 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 18 октября, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. В восточных и Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 18 октября

Погода в Украине 18 октября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Северо-восточный, а в западных областях юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью в западных, северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, в воздухе будут сильные заморозки 0...-3 °С. На остальной территории +3...+8 °С. В Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем будет +7...+12 °С, а в Закарпатье — до +15 °С.

Карта температур на 18 октября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до 0...-3 °С, а днем потеплеет до +7...+12 °С. В столице ночью в воздухе будут заморозки 0...-2 °С, а днем около +8...+10 °С.

Синоптики предупреждают, что ночью в период с 18 по 20 октября в Киеве заморозки в воздухе составят 0...-2 °С (I уровень опасности — желтый), а в Киевской области — 0...-3 °С (II уровень опасности — оранжевый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 18 октября
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью 18 октября в западных, северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, в воздухе сильные заморозки 0...-3 °С (II уровень опасности — оранжевый). В Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С (I уровень опасности — желтый).

Ночью 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях сильные заморозки 0...-5 °С (II уровень опасности — оранжевый). В Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки 0...-3 °С на поверхности почвы 19 октября (I уровень опасности — желтый), а 20 октября еще и в воздухе (II уровень опасности — оранжевый). На остальной территории 20 октября на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С (I уровень опасности — желтый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 17 октября, антициклон своей мощностью, стационированием и ясной погодой обусловит заморозки практически повсюду в Украине. От температур ниже нуля воздержатся разве что восточные и юго-восточные области.

В течение дня холодная погода ожидается в восточной части, +7...+9 °С, в большинстве областей будет +8...+11 °С, на юге и западе +10...+13 °С, а на Закарпатье до +16 °С.

Дожди возможны в восточных областях, в Днепре, с районами и местами в Запорожье. Большая часть Украины будет принадлежать сухой антициклонической погоде.

В Киеве в пятницу ожидается сухая, холодная погода. Ночью +1...+3 °С, в окрестностях заморозки, днем +9 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 18 октября, в Одесской области будут явления I (желтого) уровня опасности. Ожидаются сильный ветер, шторм на море и заморозки на поверхности почвы.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в большинстве областей Украины 18 октября возможны заморозки. Правда, уже с 21 октября снова потеплеет.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Бронирование временно непригодного — возможно ли это

06:30 В Украине сильно выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в октябре

06:29 Окопные РЭБы оккупантам не помогут — в Украине разработали особый дрон ZOOM

06:10 Мизерные пенсии — какие будут выплаты украинцев с зарплатой в 19 тыс. грн

06:03 Изучаем родной язык — как на украинском сказать "не получается"

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

06:01 Клиенты Ощадбанка рассказали о "новой схеме наживы" — детали

05:21 Путь необратим, но консенсуса нет — в США высказались по поводу вступления Украины в НАТО

05:05 Заморозки почти по всей Украине — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:57 Китай впервые получил санкции из-за "полного цикла производства оружия" — что он разработал для РФ

04:40 Комбриг предложил ограничить демократические права уклонистов — как именно

06:30 Бронирование временно непригодного — возможно ли это

06:30 В Украине сильно выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в октябре

06:29 Окопные РЭБы оккупантам не помогут — в Украине разработали особый дрон ZOOM

06:10 Мизерные пенсии — какие будут выплаты украинцев с зарплатой в 19 тыс. грн

06:03 Изучаем родной язык — как на украинском сказать "не получается"

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

06:01 Клиенты Ощадбанка рассказали о "новой схеме наживы" — детали

05:21 Путь необратим, но консенсуса нет — в США высказались по поводу вступления Украины в НАТО

05:05 Заморозки почти по всей Украине — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:57 Китай впервые получил санкции из-за "полного цикла производства оружия" — что он разработал для РФ

04:40 Комбриг предложил ограничить демократические права уклонистов — как именно

Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают