Прогноз погоды в Украине на пятницу, 18 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 18 октября, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. В восточных и Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Северо-восточный, а в западных областях юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью в западных, северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, в воздухе будут сильные заморозки 0...-3 °С. На остальной территории +3...+8 °С. В Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем будет +7...+12 °С, а в Закарпатье — до +15 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до 0...-3 °С, а днем потеплеет до +7...+12 °С. В столице ночью в воздухе будут заморозки 0...-2 °С, а днем около +8...+10 °С.

Синоптики предупреждают, что ночью в период с 18 по 20 октября в Киеве заморозки в воздухе составят 0...-2 °С (I уровень опасности — желтый), а в Киевской области — 0...-3 °С (II уровень опасности — оранжевый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью 18 октября в западных, северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, в воздухе сильные заморозки 0...-3 °С (II уровень опасности — оранжевый). В Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С (I уровень опасности — желтый).

Ночью 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях сильные заморозки 0...-5 °С (II уровень опасности — оранжевый). В Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки 0...-3 °С на поверхности почвы 19 октября (I уровень опасности — желтый), а 20 октября еще и в воздухе (II уровень опасности — оранжевый). На остальной территории 20 октября на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С (I уровень опасности — желтый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 17 октября, антициклон своей мощностью, стационированием и ясной погодой обусловит заморозки практически повсюду в Украине. От температур ниже нуля воздержатся разве что восточные и юго-восточные области.

В течение дня холодная погода ожидается в восточной части, +7...+9 °С, в большинстве областей будет +8...+11 °С, на юге и западе +10...+13 °С, а на Закарпатье до +16 °С.

Дожди возможны в восточных областях, в Днепре, с районами и местами в Запорожье. Большая часть Украины будет принадлежать сухой антициклонической погоде.

В Киеве в пятницу ожидается сухая, холодная погода. Ночью +1...+3 °С, в окрестностях заморозки, днем +9 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 18 октября, в Одесской области будут явления I (желтого) уровня опасности. Ожидаются сильный ветер, шторм на море и заморозки на поверхности почвы.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в большинстве областей Украины 18 октября возможны заморозки. Правда, уже с 21 октября снова потеплеет.