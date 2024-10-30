Магнитные бури 30 октября — прогноз для метеозависимых

На Солнце произошло 10 вспышек — будут ли магнитные бури сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 30 октября, не ожидается. Однако на Солнце произошло десять мощных вспышек, которые могут повлечь за собой солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 октября
Отмечается, что за последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М4,1 самая большая из которых М2.8. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2.8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, поэтому возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 30 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 120.
Как уберечься от магнитных бурь
Синоптики напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы уменьшить негативное влияние и пережить такие дни с меньшим стрессом, вот несколько советов:
- следите за прогнозами магнитных бурь;
- пейте больше воды;
- избегайте стресса;
- планируйте физическую активность;
- рационально питайтесь;
- следите за сном;
- принимайте витамины;
- поддерживайте стабильное давление.
Напомним, синоптики предупреждали, что 30 октября в Украине будет теплая погода, но в некоторых областях ожидается дождь и сильный ветер порывами 5-10 м/с.
Кроме того, в течение этой недели резко изменится погода. В некоторые регионы придет существенное похолодание.
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