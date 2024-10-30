Магнитные бури 30 октября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 30 октября, не ожидается. Однако на Солнце произошло десять мощных вспышек, которые могут повлечь за собой солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 октября

Отмечается, что за последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М4,1 самая большая из которых М2.8. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2.8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, поэтому возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Солнечная активность на 30 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 120.

Как уберечься от магнитных бурь

Синоптики напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы уменьшить негативное влияние и пережить такие дни с меньшим стрессом, вот несколько советов:

следите за прогнозами магнитных бурь;

пейте больше воды;

избегайте стресса;

планируйте физическую активность;

рационально питайтесь;

следите за сном;

принимайте витамины;

поддерживайте стабильное давление.

Напомним, синоптики предупреждали, что 30 октября в Украине будет теплая погода, но в некоторых областях ожидается дождь и сильный ветер порывами 5-10 м/с.

Кроме того, в течение этой недели резко изменится погода. В некоторые регионы придет существенное похолодание.