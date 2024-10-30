Погода в Україні 30 жовтня — повний прогноз від Укрігдрометцентру

Тепло, але в деяких регіонах дощ — прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, у середу, очікується тепла погода. Проте в деяких регіонах можуть пройти невеликі дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 30 жовтня
В середу в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій будуть невеликі дощі. На іншій території країни буде сухо.
Вітер швидкістю 5-10 м/с. Вдень температура +10...+15 °С.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували, як впродовж цього тижня різко зміниться погода та в які області прийде суттєве похолодання.
Також відомо, якою буде погода у Львові завтра.
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