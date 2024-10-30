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Тепло, але в деяких регіонах дощ — прогноз погоди на сьогодні

30 жовтня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 30 жовтня — повний прогноз від Укрігдрометцентру
Люди гуляють по парку восени. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні сьогодні, у середу, очікується тепла погода. Проте в деяких регіонах можуть пройти невеликі дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 жовтня

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Погода в Україні 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

В середу в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій будуть невеликі дощі. На іншій території країни буде сухо. 

Вітер швидкістю 5-10 м/с. Вдень температура +10...+15 °С.

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Температурна карта України. Фото: Скриншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, як впродовж цього тижня різко зміниться погода та в які області прийде суттєве похолодання.

Також відомо, якою буде погода у Львові завтра

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