Погода в Україні 30 жовтня — повний прогноз від Укрігдрометцентру

Люди гуляють по парку восени. Фото: Новини.LIVE

В Україні сьогодні, у середу, очікується тепла погода. Проте в деяких регіонах можуть пройти невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

В середу в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій будуть невеликі дощі. На іншій території країни буде сухо.

Вітер швидкістю 5-10 м/с. Вдень температура +10...+15 °С.

Температурна карта України. Фото: Скриншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, як впродовж цього тижня різко зміниться погода та в які області прийде суттєве похолодання.

Також відомо, якою буде погода у Львові завтра.