Погода в Украине 30 октября — полный прогноз от Укригдрометцентра.

Тепло, но в некоторых регионах дождь — прогноз погоды на сегодня.
В Украине сегодня, в среду, ожидается теплая погода. Тем не менее, в некоторых регионах могут пройти небольшие дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 30 октября
В среду в Украине облачно с прояснениями. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны будет сухо.
Ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем температура +10...+15 °С.
Напомним, синоптики спрогнозировали, как на этой неделе резко изменится погода и в какие области придет существенное похолодание.
Также известно, какой будет погода во Львове.
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