Погода в Украине 30 октября — полный прогноз от Укригдрометцентра.

Люди гуляют по парку осенью. Фото: Новини.LIVE

В Украине сегодня, в среду, ожидается теплая погода. Тем не менее, в некоторых регионах могут пройти небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 30 октября

Погода в Украине 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

В среду в Украине облачно с прояснениями. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны будет сухо.

Ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем температура +10...+15 °С.

Температурная карта Украины. Фото: Скриншот

Напомним, синоптики спрогнозировали, как на этой неделе резко изменится погода и в какие области придет существенное похолодание.

Также известно, какой будет погода во Львове.