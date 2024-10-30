Магнітні бурі 30 жовтня — прогноз для метеозалежних

На Сонці трапилося 10 спалахів — чи будуть магнітні бурі сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 30 жовтня, не очікується. Однак на Сонці трапилося десять потужних спалахів, які можуть спричинити сонячний радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 30 жовтня
Зазначається, що упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М4,1 найбільший з яких М2.8. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2.8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, тому можливий сонячний радіаційний шторм.
Також очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 30 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
- Кількість сонячних плям — 120.
Як вберегтися від магнітних бур
Синоптики нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Щоб зменшити негативний вплив і пережити такі дні з меншим стресом, ось кілька порад:
- слідкуйте за прогнозами магнітних бур;
- пийте більше води;
- уникайте стресу;
- плануйте фізичну активність;
- раціонально харчуйтесь;
- слідкуйте за сном;
- приймайте вітаміни;
- підтримуйте стабільний тиск.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що 30 жовтня в Україні буде тепла погода, але в деяких областях очікуються дощі та сильний вітер поривами 5-10 м/с.
Крім того, впродовж цього тижня різко зміниться погода. В деякі регіони прийде суттєве похолодання.
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