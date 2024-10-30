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На Сонці трапилося 10 спалахів — чи будуть магнітні бурі сьогодні

30 жовтня 2024 11:37
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 30 жовтня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 30 жовтня, не очікується. Однак на Сонці трапилося десять потужних спалахів, які можуть спричинити сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Зазначається, що упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М4,1 найбільший з яких М2.8. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2.8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, тому можливий сонячний радіаційний шторм.

Також очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

магнітні бурі 30 жовтня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: pixabay.com

Сонячна активність на 30 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
  • Кількість сонячних плям — 120.

Як вберегтися від магнітних бур

Синоптики нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Щоб зменшити негативний вплив і пережити такі дні з меншим стресом, ось кілька порад:

  • слідкуйте за прогнозами магнітних бур;
  • пийте більше води;
  • уникайте стресу;
  • плануйте фізичну активність;
  • раціонально харчуйтесь;
  • слідкуйте за сном;
  • приймайте вітаміни;
  • підтримуйте стабільний тиск.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 30 жовтня в Україні буде тепла погода, але в деяких областях очікуються дощі та сильний вітер поривами 5-10 м/с. 

Крім того, впродовж цього тижня різко зміниться погода. В деякі регіони прийде суттєве похолодання.

космос Земля магнітні бурі самопочуття головний біль

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