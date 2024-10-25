Прогноз магнитных бурь на сегодня, 25 октября

На Солнце произошло пять вспышек — стоит ли ждать магнитную бурю
На Земле в пятницу, 25 октября, ожидается слабая магнитная буря. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 25 октября
По данным астросиноптиков, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, а на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна Х3.2 — вторая встречается нечасто и может вызвать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Также вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный или экстремальный геомагнитный шторм на Земле и полярное сияние.
Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 25 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 27.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а для того, чтобы уменьшить последствия, следует придерживаться следующих правил:
- избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- дать себе время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, сегодня погода в Украине будет относительно теплой и сухой.
По данным Укргидрометцентра, в восточных областях днем может пройти небольшой дождь.
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