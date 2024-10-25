Прогноз магнитных бурь на сегодня, 25 октября

Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: pixabay.com

На Земле в пятницу, 25 октября, ожидается слабая магнитная буря. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 25 октября

По данным астросиноптиков, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, а на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна Х3.2 — вторая встречается нечасто и может вызвать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Также вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный или экстремальный геомагнитный шторм на Земле и полярное сияние.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 25 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 27.

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: freepik

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а для того, чтобы уменьшить последствия, следует придерживаться следующих правил:

избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

дать себе время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, сегодня погода в Украине будет относительно теплой и сухой.

По данным Укргидрометцентра, в восточных областях днем может пройти небольшой дождь.