Прогноз магнітних бур на сьогодні, 25 жовтня

На Сонці сталося п'ять спалахів — чи варто чекати магнітну бурю
На Землі у п'ятницю, 25 жовтня, очікується слабка магнітна буря. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 25 жовтня
За даними астросиноптиків, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталося чотири спалахи класу С та один Х3.2 — другий трапляється не часто та може спричиняти тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.
Також спалахи X-класу можуть спричинити серйозний або екстремальний геомагнітний шторм на Землі та полярне сяйво.
Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 25 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 27.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку, а для того, щоб зменшити наслідки варто дотримуватися таких правил:
- уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- дати собі час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.
Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде відносно теплою та сухою.
А за даними Укргідрометцентру, в східних областях вдень може пройти невеликий дощ.
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