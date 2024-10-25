Прогноз магнітних бур на сьогодні, 25 жовтня

Спалах на Сонці. Ілюстративне фото: pixabay.com

На Землі у п'ятницю, 25 жовтня, очікується слабка магнітна буря. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 25 жовтня

За даними астросиноптиків, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталося чотири спалахи класу С та один Х3.2 — другий трапляється не часто та може спричиняти тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Також спалахи X-класу можуть спричинити серйозний або екстремальний геомагнітний шторм на Землі та полярне сяйво.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 25 жовтня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 27.

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку, а для того, щоб зменшити наслідки варто дотримуватися таких правил:

уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;

дати собі час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде відносно теплою та сухою.

А за даними Укргідрометцентру, в східних областях вдень може пройти невеликий дощ.