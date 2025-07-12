Прогноз магнитных бурь на 12 июля - на Солнце произошло три вспышки

На Солнце произошло девять вспышек — прогноз магнитных бурь
В субботу, 12 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. В течение минувших суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 12 июля
В течение последних 24 часов на Солнце произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. В то же время активность Солнца будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 12 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 39.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, в эти выходные некоторые области накроет непогода — погода будет дождливой и прохладной.
А в восточных и южных регионах температура воздуха прогреется до +38 °С.
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