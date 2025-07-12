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Главная Метео На Солнце произошло девять вспышек — прогноз магнитных бурь

На Солнце произошло девять вспышек — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 12 июля 2025 13:23
Прогноз магнитных бурь на 12 июля - на Солнце произошло три вспышки
Женщина страдает из-за головной боли. Фото: iStock

В субботу, 12 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. В течение минувших суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 12 июля

В течение последних 24 часов на Солнце произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. В то же время активность Солнца будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 12 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 39.
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Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, в эти выходные некоторые области накроет непогода — погода будет дождливой и прохладной.

А в восточных и южных регионах температура воздуха прогреется до +38 °С.

погода Солнце магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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