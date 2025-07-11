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Головна Метео В Україні вируватиме негода — прогноз погоди на вихідні

В Україні вируватиме негода — прогноз погоди на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 23:34
Погода в Україні 12–13 липня — точний прогноз від Укргідрометцентру
Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідних, 12–13 липня, у деяких регіонах буде дощовою та прохолодною. Проте на більшості території країни очікується тепло та сонце.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12–13 липня

За прогнозами синоптиків, на Лівобережжі, а також у західних областях у суботу вдень можливі короткочасні дощі та грози — атмосферні фронти принесуть локальні опади.

У решті регіонів, а також у більшості областей вже у понеділок, встановиться суха погода — тут формуватиметься поле підвищеного тиску, що забезпечить ясне небо без опадів.

Температурний фон також буде різним. У західних областях очікується прохолодніше повітря, тоді як південні та південно-східні регіони залишатимуться в зоні спекотного повітря з південних широт. На решті території температура буде комфортною, літньо-теплою.

У ніч проти суботи, 12 липня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується +12…+17 °C. Вдень температура становитиме +22…+27 °C.

На решті території вночі +15…+20 °C, вдень близько +30 °C.

У південних та південно-східних областях зберігатиметься волога повітряна маса з південних широт. Там уночі буде +21…+26 °C, вдень дуже спекотно: +35…+38 °C.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

13–14 липня в більшості регіонів країни вночі +13…+19 °C, вдень — +24…+30 °C.

На півдні, сході, а також на півночі в понеділок уночі очікується +16…+22 °C, вдень +30…+38 °C.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що на Львівщині ріка після злив затопила кілька сіл.

Також ми повідомляли, що Україну накриє аномальна спека — кілька областей в небезпеці.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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