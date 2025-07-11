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Украину накроет непогода — прогноз погоды на выходные

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 23:34
Погода в Украине 12-13 июля — точный прогноз от Укргидрометцентра
Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных, 12-13 июля, в некоторых регионах будет дождливой и прохладной. Однако на большей территории страны ожидается тепло и солнце.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12-13 июля

По прогнозам синоптиков, на Левобережье, а также в западных областях в субботу днем возможны кратковременные дожди и грозы - атмосферные фронты принесут локальные осадки.

В остальных регионах, а также в большинстве областей уже в понедельник, установится сухая погода — здесь будет формироваться поле повышенного давления, что обеспечит ясное небо без осадков.

Температурный фон также будет разным. В западных областях ожидается более прохладный воздух, тогда как южные и юго-восточные регионы будут оставаться в зоне жаркого воздуха из южных широт. На остальной территории температура будет комфортной, летне-теплой.

В ночь на субботу, 12 июля, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается +12...+17 °C. Днем температура составит +22...+27 °C.

На остальной территории ночью +15...+20 °C, днем около +30 °C.

В южных и юго-восточных областях будет сохраняться влажная воздушная масса из южных широт. Там ночью будет +21...+26 °C, днем очень жарко: +35...+38 °C.

погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

13-14 июля в большинстве регионов страны ночью +13...+19 °C, днем — +24...+30 °C.

На юге, востоке, а также на севере в понедельник ночью ожидается +16...+22 °C, днем +30...+38 °C.

погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что на Львовщине река после ливней затопила несколько сел.

Также мы сообщали, что Украину накроет аномальная жара - несколько областей в опасности.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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