Прогноз магнітних бур на 12 липня — на Сонці сталося три спалахи

Жінка страждає через головний біль. Фото: iStock

У суботу, 12 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 12 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 12 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 39.

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, цими вихідними деякі області накриє негода — погода буде дощовою та прохолодною.

А в східних та південних регіонах температура повітря прогріється до +38 °С.