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Головна Метео На Сонці сталося дев'ять спалахів — прогноз магнітних бур

На Сонці сталося дев'ять спалахів — прогноз магнітних бур

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Дата публікації: 12 липня 2025 13:23
Прогноз магнітних бур на 12 липня — на Сонці сталося три спалахи
Жінка страждає через головний біль. Фото: iStock

У суботу, 12 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 12 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 12 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 39.
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Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, цими вихідними деякі області накриє негода — погода буде дощовою та прохолодною.

А в східних та південних регіонах температура повітря прогріється до +38 °С.

погода Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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