Прогноз магнітних бур на 12 липня — на Сонці сталося три спалахи

На Сонці сталося дев'ять спалахів — прогноз магнітних бур
У суботу, 12 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 12 липня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 12 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
- Кількість сонячних плям — 39.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, цими вихідними деякі області накриє негода — погода буде дощовою та прохолодною.
А в східних та південних регіонах температура повітря прогріється до +38 °С.
Читайте Новини.LIVE!