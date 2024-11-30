Прогноз магнитных бурь на сегодня, 30 ноября

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: depositphotos

На Земле в субботу, 30 ноября, не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 ноября

За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не оказывают сильного влияния на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса X.

Солнечная активность на 30 ноября

возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 72.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей, поэтому предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов. Поэтому следует следовать следующим советам:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, в трех областях Украины сегодня по местам пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

А по данным Укргидрометцентра, в северных областях и Винницкой области ожидается гололедица.