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Листопад під кінець здивує — прогноз погоди в Україні на завтра

29 листопада 2024 20:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 30 листопада від синоптиків
Чоловік розчищає мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Синоптики прогнозують, що вночі 30 листопада у деяких областях України можливий мокрий сніг і дощ. На решті території опадів не очікується. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики прогнозують, що вночі в західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях місцями можливий невеликий мокрий сніг і дощ, тоді як на решті території опадів не очікується.

У північних регіонах вночі та вранці прогнозується густий туман, а на дорогах західних, північних і Вінницької областей можлива ожеледиця, яка може ускладнити рух транспорту.

Температура повітря вночі буде від +2 °С до -3 °С, удень — -1 °С до +4 °С. У західних і південних областях тепліше: від +3 до +8 °С, а на півдні Одещини та в Криму — +1...+6 °С вночі та +5...+10 °С вдень. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с.

погода в Україні
Погода в Україні 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 30 листопада від Діденко

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра через антициклон Clemens, центр якого розташований над Україною, суттєвих опадів не прогнозується. Лише вночі невеликі дощі можливі на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині. У п’ятницю очікуються тумани, через що водіїв закликають бути обережними та дотримуватись дистанції на дорогах.

Температура повітря в суботу та неділю вночі коливатиметься близько 0 °C, у східних регіонах — 0...-3 °C. Удень термометри покажуть +1...+4 °C, а в південних і західних областях — +4...+8 °C.

Листопад під кінець здивує — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Температурна карта України на 30 листопада. Фото: Метеопост

Нагадаємо, в Україні синоптики наразі не можуть дати точний прогноз погоди на Різдво, 25 грудня, та Новий рік. Проте зараз погодні умови свідчать про те, яким буде перший місяць зими.

Раніше ми писали про те, що синоптики опублікували календар магнітних бур на грудень 2024. Він принесе українцям кілька бур, які вплинуть на самопочуття та здоров'я. 

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