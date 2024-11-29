Прогноз погоды в Украине на завтра, 30 ноября от синоптиков.

Человек расчищает мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 30 ноября в некоторых областях Украины возможен мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 30 ноября

Синоптики прогнозируют, что ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами возможен небольшой мокрый снег и дождь, в то время как на остальной территории осадков не ожидается.

В северных регионах ночью и утром прогнозируется густой туман, а на дорогах западных, северных и Винницкой областей возможна гололедица, которая может осложнить движение транспорта.

Температура воздуха ночью будет от +2 до -3 °С, днем — от -1 °С до +4 °С. В западных и южных областях теплее: от +3 °С до +8 °С, а на юге Одесчины и в Крыму — +1...+6 °С ночью и +5...+10 °С днем. Ветер слабый, переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Украине 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 30 ноября от Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра из-за антициклона Clemens, центр которого расположен над Украиной, существенных осадков не прогнозируется. Лишь ночью небольшие дожди возможны на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях. В пятницу ожидаются туманы, поэтому водителей призывают быть осторожными и соблюдать дистанцию на дорогах.

Температура воздуха в субботу и воскресенье ночью будет колебаться около 0°C, в восточных регионах - 0...-3 °C. Днем термометры покажут +1...+4 °C, а в южных и западных областях +4...+8 °C.

Температурная карта Украины на 30 ноября. Фото: Метеопост

Напомним, в Украине синоптики пока не могут дать точный прогноз погоды на Рождество, 25 декабря и Новый год. Однако сейчас погодные условия говорят о том, каким будет первый месяц зимы.

Ранее мы писали о том, что синоптики опубликовали календарь магнитных бурь на декабрь 2024 года. Он принесет украинцам несколько бурь, которые окажут влияние на самочувствие и здоровье.