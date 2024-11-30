Прогноз погоди в Україні на суботу, 30 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина йде вулицею під час туману. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 30 листопада, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 30 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У північній частині вночі та вранці туман. В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме +2...-3 °С. Удень буде від -1...+4 °С, у більшості західних та південних областей +3...+8 °С. На півдні Одеської та в Криму вночі +1...+6 °С, а вдень +5...+10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями. Уночі місцями невеликий мокрий сніг і дощ, удень без опадів. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Швидкість вітру змінних напрямку сягатиме 3–8 м/с. Уночі та вранці через туман видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області

Температура повітря в області вночі становитиме +2...-3 °С, а вдень — від 0 °С до +4 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів триматимуться на позначці близько 0 °С, а вдень піднімуться до +1...+3 °С.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці 30 листопада у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях туман. Видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко в суботу, 30 листопада, через антициклон із центром над Україною майже на всій території країни буде сухо. Невеликі опади можливі хіба що вночі на заході, півночі, Вінницькій і Черкаській областях. Тумани ймовірні не лише вночі, а й удень.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 °С, а вдень від +1 °С до +4 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що на вихідних в Україні буде антициклон Clemens. Через це опадів майже на всій території країни не очікується.

Також ми повідомляли, що в останній день осені в Харкові вдарять морози. Стовпчики термометрів уночі опустяться до -1...-6 °С.