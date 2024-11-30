Прогноз погоды в Украине на субботу, 30 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Девушка идет по улице во время тумана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 30 ноября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницких областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет составлять +2...-3 °С. Днем от -1...+4 °С, в большинстве западных и южных областей +3...+8 °С. На юге Одесской области и Крыму ночью +1...+6 °С, а днем +5...+10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. На дорогах местами будет гололедица. Скорость ветра переменных направлений будет достигать 3–8 м/с. Ночью и утром из-за тумана видимость на дорогах составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области

Температура воздуха в области ночью составит +2...-3 °С, а днем от 0 °С до +4 °С. В столице ночью столбики термометров будут держаться на отметке около 0 °С, а днем поднимутся до +1...+3 °С.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром, 30 ноября, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях туман. Видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 30 ноября, из-за антициклона с центром над Украиной почти на всей территории страны будет сухо. Небольшие осадки возможны только ночью на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях. Туманы возможны не только ночью, но и днем.

Температура воздуха ночью составит около 0 °С, а днем от +1 °С до +4 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в выходные в Украине будет антициклон Clemens. Из-за этого осадков почти на всей территории страны не ожидается.

Также мы сообщали, что в последний день осени в Харькове ударят морозы. Столбики термометров ночью опустятся до -1...-6 °С.