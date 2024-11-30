Прогноз магнітних бур на сьогодні, 30 листопада

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у суботу, 30 листопада, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 листопада

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися чотири спалахів класу С. Такі спалахи сильно не мають сильного впливу на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу X.

Сонячна активність на 30 листопада

можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

кількість сонячних плям — 72.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: Pexels

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я метеозалежних людей, тому попередження про ці явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів. Тому варто дотримуватися наступних порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, у трьох областях України сьогодні місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

А за даними Укргідрометцентру, у північних областях та на Вінниччині очікується ожеледиця.