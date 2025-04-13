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На Солнце произошло 13 вспышек — будут ли магнитные бури сегодня

13 апреля 2025 12:14
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 13 апреля - на Солнце произошло 13 вспышек
Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В воскресенье, 13 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение дня магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне, на Солнце произошли 13 вспышек класса С и три вспышки класса М, самая большая из которых М2.

Астросиноптики объяснили, что вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 13 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 11%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 43.
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Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

  • соблюдать режим сна;
  • делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды в течение дня;
  • избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что сегодня теплее всего будет в западных областях — до +18 ºС.

А синоптик Наталья Диденко порадовала возвращением тепла в Украину уже в ближайшие дни.

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