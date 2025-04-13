Магнитные бури 13 апреля - на Солнце произошло 13 вспышек

На Солнце произошло 13 вспышек — будут ли магнитные бури сегодня
В воскресенье, 13 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение дня магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 апреля
За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне, на Солнце произошли 13 вспышек класса С и три вспышки класса М, самая большая из которых М2.
Астросиноптики объяснили, что вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 13 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 11%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 43.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:
- соблюдать режим сна;
- делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды в течение дня;
- избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить тишину и комфорт дома.
Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что сегодня теплее всего будет в западных областях — до +18 ºС.
А синоптик Наталья Диденко порадовала возвращением тепла в Украину уже в ближайшие дни.
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