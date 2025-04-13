Магнитные бури 13 апреля - на Солнце произошло 13 вспышек

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

В воскресенье, 13 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение дня магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 апреля

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне, на Солнце произошли 13 вспышек класса С и три вспышки класса М, самая большая из которых М2.

Астросиноптики объяснили, что вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 13 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 11%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 43.

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

соблюдать режим сна;

делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды в течение дня;

избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить тишину и комфорт дома.

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