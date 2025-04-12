Прогноз погоди в Україні на завтра, 13 квітня, від Укргідрометцентру

Дівчина у сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 13 квітня, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях очікується мокрий сніг. Крім того, синоптики попереджають про нічні заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 13 квітня

Невеликий мокрий сніг буде вночі місцями лише на південному сході країни.

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Крім того, у деяких областях вночі та зранку очікується туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі будуть заморозки в повітря -5...0 ºС, вдень +10...+15 ºС, у західних областях найтепліше — до +18 ºС.

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У Карпатах 13 квітня опадів не передбачається. Вночі буде -8...-3 ºС, вдень +6...+11 ºС.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики оголосили другий рівень небезпеки через заморозки в повітрі вночі — -5...0 ºС.

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Прогноз погоди в Україні на 13 квітня. Фото: Укргідрометцентр

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +11 °C. Синоптики не прогнозують опадів.

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А у Харкові 13 квітня очікується слабкий туман. Крім того, вночі будуть заморозки.

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