Прогноз погоди в Україні на завтра, 13 квітня, від Укргідрометцентру

Сніг та заморозки продовжаться — погода від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 13 квітня, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях очікується мокрий сніг. Крім того, синоптики попереджають про нічні заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 13 квітня
Невеликий мокрий сніг буде вночі місцями лише на південному сході країни.
Крім того, у деяких областях вночі та зранку очікується туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
Вночі будуть заморозки в повітря -5...0 ºС, вдень +10...+15 ºС, у західних областях найтепліше — до +18 ºС.
У Карпатах 13 квітня опадів не передбачається. Вночі буде -8...-3 ºС, вдень +6...+11 ºС.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики оголосили другий рівень небезпеки через заморозки в повітрі вночі — -5...0 ºС.
"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", — додали в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +11 °C. Синоптики не прогнозують опадів.
А у Харкові 13 квітня очікується слабкий туман. Крім того, вночі будуть заморозки.
Читайте Новини.LIVE!