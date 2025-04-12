Прогноз погоды в Украине на завтра, 13 апреля, от Укргидрометцентра

Девушка в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 13 апреля, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидается мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают о ночных заморозках.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 13 апреля

Небольшой мокрый снег будет ночью местами лишь на юго-востоке страны.

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Кроме того, в некоторых областях ночью и утром ожидается туман. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью будут заморозки в воздухе 0...-5 ºС, днем +10...+15 ºС, в западных областях теплее всего — до +18 ºС.

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В Карпатах 13 апреля осадков не предвидится. Ночью будет -8...-3 ºС, днем +6...+11 ºС.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Синоптики объявили второй уровень опасности из-за заморозков в воздухе ночью - 0...-5 ºС.

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Прогноз погоды в Украине на 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, в Одессе завтра температура воздуха повысится до +11 °C. Синоптики не прогнозируют осадков.

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А в Харькове 13 апреля ожидается слабый туман. Кроме того, ночью будут заморозки.

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