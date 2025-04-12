Прогноз погоды в Украине на завтра, 13 апреля, от Укргидрометцентра

Снег и заморозки продолжатся — погода от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 13 апреля, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидается мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают о ночных заморозках.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 13 апреля
Небольшой мокрый снег будет ночью местами лишь на юго-востоке страны.
Кроме того, в некоторых областях ночью и утром ожидается туман. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Ночью будут заморозки в воздухе 0...-5 ºС, днем +10...+15 ºС, в западных областях теплее всего — до +18 ºС.
В Карпатах 13 апреля осадков не предвидится. Ночью будет -8...-3 ºС, днем +6...+11 ºС.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Синоптики объявили второй уровень опасности из-за заморозков в воздухе ночью - 0...-5 ºС.
"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", — добавили в Укргидрометцентре.
Напомним, в Одессе завтра температура воздуха повысится до +11 °C. Синоптики не прогнозируют осадков.
А в Харькове 13 апреля ожидается слабый туман. Кроме того, ночью будут заморозки.
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