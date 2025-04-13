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На Сонці сталося 13 спалахів — чи будуть магнітні бурі сьогодні

13 квітня 2025 12:14
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 13 квітня — на Сонці сталося 13 спалахів
Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 13 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом дня магнітосфера перебуватиме у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу сонячна активність була на помірному рівні, на Сонці сталися 13 спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М2.

Астросинопники пояснили, що спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 13 квітня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 11%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 43.
Як позбутися головних болей під час магнітних бурь - способи
Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:

  • дотримуватися режиму сну;
  • робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води протягом дня;
  • уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні найтепліше буде у західних областях — до +18 ºС.

А синоптик Наталка Діденко порадувала поверненням тепла до України вже найближчими днями.

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