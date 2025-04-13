Магнітні бурі 13 квітня — на Сонці сталося 13 спалахів

На Сонці сталося 13 спалахів — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У неділю, 13 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом дня магнітосфера перебуватиме у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 13 квітня
За останню добу сонячна активність була на помірному рівні, на Сонці сталися 13 спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М2.
Астросинопники пояснили, що спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 13 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 11%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 43.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:
- дотримуватися режиму сну;
- робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води протягом дня;
- уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити тишу та комфорт вдома.
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