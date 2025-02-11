Прогноз магнитных бурь на 11 февраля — произошло четыре вспышки на Солнце

На Солнце произошли четыре вспышки — магнитные бури сегодня
Во вторник, 11 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 11 февраля
Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С — они практически не влияют на Землю.
Во вторник геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность 11 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%; вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- количество солнечных пятен — 36.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
- отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;
- употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;
- умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;
- пейте больше воды;
- избегайте стресса.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня температура воздуха в областях опустится до -15 °С.
В частности, также морозно будет в Киеве: столбики термометров будут колебаться в пределах -9...-7 °С.
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