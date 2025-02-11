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На Солнце произошли четыре вспышки — магнитные бури сегодня

11 февраля 2025 11:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на 11 февраля — произошло четыре вспышки на Солнце
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 11 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С — они практически не влияют на Землю.

Во вторник геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

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Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность 11 февраля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%; вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • количество солнечных пятен — 36.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

  • отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;
  • употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;
  • умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;
  • пейте больше воды;
  • избегайте стресса.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня температура воздуха в областях опустится до -15 °С.

В частности, также морозно будет в Киеве: столбики термометров будут колебаться в пределах -9...-7 °С.

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