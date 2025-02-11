Прогноз магнитных бурь на 11 февраля — произошло четыре вспышки на Солнце

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Во вторник, 11 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С — они практически не влияют на Землю.

Во вторник геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность 11 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%; вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

количество солнечных пятен — 36.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;

употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;

умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;

пейте больше воды;

избегайте стресса.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня температура воздуха в областях опустится до -15 °С.

В частности, также морозно будет в Киеве: столбики термометров будут колебаться в пределах -9...-7 °С.