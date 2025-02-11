Прогноз магнітних бур на 11 лютого — сталося чотири спалахи на Сонці

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

У вівторок, 11 лютого, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С — вони практично не впливають на Землю.

У вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність 11 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

кількість сонячних плям — 36.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

відпочивайте більше — забезпечте собі достатньо сну, щоб організм міг відновитися;

вживайте більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;

помірна фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі, допоможе підтримати енергію;

пийте більше води;

уникайте стресу.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні температура повітря в областях опуститься до -15 °С.

Зокрема, також морозно буде у Києві: стовпчики термометрів коливатимуться в межах -9...-7 °С.