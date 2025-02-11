Прогноз магнітних бур на 11 лютого — сталося чотири спалахи на Сонці

На Сонці сталися чотири спалахи — магнітні бурі сьогодні
У вівторок, 11 лютого, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 11 лютого
Сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С — вони практично не впливають на Землю.
У вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність 11 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- кількість сонячних плям — 36.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
- відпочивайте більше — забезпечте собі достатньо сну, щоб організм міг відновитися;
- вживайте більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;
- помірна фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі, допоможе підтримати енергію;
- пийте більше води;
- уникайте стресу.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні температура повітря в областях опуститься до -15 °С.
Зокрема, також морозно буде у Києві: стовпчики термометрів коливатимуться в межах -9...-7 °С.
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