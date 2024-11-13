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На Солнце произошло 5 вспышек — магнитные бури сегодня

13 ноября 2024 11:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 13 ноября
Женщина страдает головной болью. Иллюстративное фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в среду, 13 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 ноября

Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С — они не сильно влияют на Землю.

Прогнозируется, что геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 13 ноября

  • возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • количество солнечных пятен — 48.

Как облегчить влияние магнитных бурь на здоровье

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Мужчина страдает головной болью. Иллюстративное фото: depositphotos

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, поэтому для избежания или облегчения последствий метеозависимым людям рекомендуют:

  • пить большое количество чистой воды;
  • уменьшить потребление соли;
  • снизить количество кофе и соли или вообще убрать;
  • не употреблять мучную и жирную пищу или в умеренном количестве;
  • добавить в меню больше фруктов и овощей.

Напомним, синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды в Украине. Ожидается облачная и дождливая погода, местами мороз.

Также мы писали, что завтра на дорогах Украины будет гололедица, в Закарпатье и в Карпатах гололедица.

Солнце Земля магнитные бури головная боль синоптик

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