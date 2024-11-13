Прогноз магнитных бурь на сегодня, 13 ноября

На Солнце произошло 5 вспышек — магнитные бури сегодня
На Земле в среду, 13 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 ноября
Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С — они не сильно влияют на Землю.
Прогнозируется, что геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 13 ноября
- возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 48.
Как облегчить влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, поэтому для избежания или облегчения последствий метеозависимым людям рекомендуют:
- пить большое количество чистой воды;
- уменьшить потребление соли;
- снизить количество кофе и соли или вообще убрать;
- не употреблять мучную и жирную пищу или в умеренном количестве;
- добавить в меню больше фруктов и овощей.
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