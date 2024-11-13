Прогноз магнитных бурь на сегодня, 13 ноября

Женщина страдает головной болью. Иллюстративное фото: Pexels

На Земле в среду, 13 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 ноября

Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С — они не сильно влияют на Землю.

Прогнозируется, что геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 13 ноября

возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 48.

Как облегчить влияние магнитных бурь на здоровье

Мужчина страдает головной болью. Иллюстративное фото: depositphotos

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, поэтому для избежания или облегчения последствий метеозависимым людям рекомендуют:

пить большое количество чистой воды;

уменьшить потребление соли;

снизить количество кофе и соли или вообще убрать;

не употреблять мучную и жирную пищу или в умеренном количестве;

добавить в меню больше фруктов и овощей.

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