Прогноз магнітних бур на сьогодні, 13 листопада

На Сонці сталися 5 спалахів — магнітні бурі на сьогодні
На Землі у середу, 13 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 13 листопада
Сьогодні магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — вони не сильно впливають на Землю.
Прогнозується, що геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 13 листопада
- можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- кількість сонячних плям — 48.
Як полегшити вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я, тому для уникнення або полегшення наслідків метеозалежним людям рекомендують:
- пити велику кількість чистої води;
- зменшити споживання солі;
- знизити кількість кави та солі або взагалі прибрати;
- не вживати мучну та жирну їжу або в помірній кількості;
- додати в меню більше фруктів та овочів.
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