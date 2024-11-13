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На Сонці сталися 5 спалахів — магнітні бурі на сьогодні

13 листопада 2024 11:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 13 листопада
Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у середу, 13 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сьогодні магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — вони не сильно впливають на Землю.

Прогнозується, що геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 13 листопада

  • можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • кількість сонячних плям — 48.

Як полегшити вплив магнітних бур на здоров'я

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Чоловік страждає на головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я, тому для уникнення або полегшення наслідків метеозалежним людям рекомендують:

  • пити велику кількість чистої води;
  • зменшити споживання солі;
  • знизити кількість кави та солі або взагалі прибрати;
  • не вживати мучну та жирну їжу або в помірній кількості;
  • додати в меню більше фруктів та овочів.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували різку зміну погоди в Україні. Очікується хмарна та дощова погода, подекуди мороз.

Також ми писали, що завтра на дорогах України буде ожеледиця, на Закарпатті та в Карпатах ожеледь.

Сонце Земля магнітні бурі головний біль синоптик

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