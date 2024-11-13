Прогноз магнітних бур на сьогодні, 13 листопада

Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

На Землі у середу, 13 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 листопада

Сьогодні магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — вони не сильно впливають на Землю.

Прогнозується, що геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 13 листопада

можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 48.

Як полегшити вплив магнітних бур на здоров'я

Чоловік страждає на головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я, тому для уникнення або полегшення наслідків метеозалежним людям рекомендують:

пити велику кількість чистої води;

зменшити споживання солі;

знизити кількість кави та солі або взагалі прибрати;

не вживати мучну та жирну їжу або в помірній кількості;

додати в меню більше фруктів та овочів.

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