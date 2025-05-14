Прогноз магнитных бурь на 14 мая - возможен радиационный шторм

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 14 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 14 мая

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С — такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Солнечная активность на 14 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 14.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, в Украине сегодня будет температура воздуха до +12...+17 °С днем.

По данным синоптиков, в некоторых регионах ожидаются дожди и похолодание.