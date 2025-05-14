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На Солнце шесть вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 14 мая 2025 12:23
Прогноз магнитных бурь на 14 мая - возможен радиационный шторм
Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 14 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 14 мая

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С — такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Солнечная активность на 14 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 14.
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Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, в Украине сегодня будет температура воздуха до +12...+17 °С днем.

По данным синоптиков, в некоторых регионах ожидаются дожди и похолодание.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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