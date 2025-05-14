Прогноз магнитных бурь на 14 мая - возможен радиационный шторм

На Солнце шесть вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 14 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 14 мая
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С — такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.
Солнечная активность на 14 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 14.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, в Украине сегодня будет температура воздуха до +12...+17 °С днем.
По данным синоптиков, в некоторых регионах ожидаются дожди и похолодание.
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