Погода сьогодні, 14 травня, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Одесі на середу, 14 травня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це у вівторок, 13 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

"Територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань. У повітряних просторах над нами все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі", — прогнозують синоптики.

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +2...+7 °С, а денна — +12...+17 °С. На високогір'ї Карпат очікується +5...+10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі місцями пройде невеликий дощ. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю 5–10 м/с. На Київщині вночі стовпчики термометрів опустяться до +2...+7 °С, а вдень потеплішає до +12...+17 °С. У столиці нічна температура становитиме +4...+6 °С, а денна — +14...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 14 травня в Україні очікуються періодичні дощі. Без істотних опадів удень буде лише в Київській, Житомирській, Вінницькій і Черкаській областях. Упродовж дня температура триматиметься в межах +12...+18 °С. Найтепліше буде на Луганщині, найхолодніше — на Закарпатті.

У Києві суттєві опади малоймовірні. Уночі буде холодно, +3...+6 °С, а вдень повітря може прогрітися до +15...+16 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 14 травня в Україні буде прохолодним. До того ж очікуються дощі.

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