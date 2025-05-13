Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 травня — де будуть зливи

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 14 травня, переважатиме холодна погода. Крім того, у всіх регіонах завтра буде хмарно та очікуються дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 14 травня

Синоптики прогнозують, що 14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань. Вологе повітря з північних напрямків все ще господарюватиме в повітряних просторах. При прогріванні вдень це зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі.

Прогноз погоди в України 14 травня. Фото: Укргідрометцентр

Відтак, у всіх областях в середу очікуються невеликі дощі. Також буде переважно західний вітер з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+7 °, а вдень "підстрибне" до +12...+17 °C. Водночас на високогір'ї Карпат завтра буде +5...+10 °C.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко назвала області, куди завтра повернеться літнє тепло. Цьому не завадить навіть дощ.

Крім того, ми повідомляли, якою буде погода в Україні упродовж тижня 12-18 травня. Будуть дощі різної інтенсивності, пориви вітру та грози.